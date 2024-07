Cybercriminalité : le gouvernement rend son rapport, et il est sans appel

La cybercriminalité ne cesse de prendre de l'ampleur en France. Le dernier rapport du ministère de l'Intérieur dresse un tableau plutôt sombre de la situation. En 5 ans, les atteintes numériques ont bondi de 40 %. Aucune catégorie de la population n'est épargnée. Les femmes de 18 à 44 ans sont particulièrement visées par les atteintes aux personnes. Quant aux préjudices financiers, ils touchent principalement les moins de 44 ans.

Le gouvernement a mis en place de nouvelles structures pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs données personnelles sur le Web. Analyser les menaces, former les forces de l'ordre et améliorer la prévention sont les grands axes de la réponse du berger à la bergère.

Mais sans une prise de conscience personnelle et des outils de protection adaptés aux besoins de chacun, autant vider l'océan à la petite cuillère. Clubic vous aide à trouver les meilleurs services et logiciels pour votre sécurité et vous donne quelques bonnes pratiques pour naviguer sereinement sur le Web.