Comment Bitdefender utilise l'IA pour vous protéger du scam par SMS, WhatsApp, Messenger et cie

On peut notamment le contacter sur WhatsApp, et Scamio se chargera alors de détecter les éventuelles menaces au sein des messages et des liens. On peut aussi engager la conversation avec Scamio sur Messenger, et faire de Scamio son nouvel ami de confiance, expert en sécurité web.

À cela s'ajoute une application web de Scamio, qui va là encore permettre à l'utilisateur d'engager rapidement une discussion afin d'analyser tel message ou tel lien. De cette manière, on discute avec Scamio comme on discute avec n'importe quel contact.