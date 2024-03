Bitdefender lance, gratuitement et en français, un chatbot qui détecte toutes les arnaques : voici comment ça marche

L'outil est capable de comprendre le contexte et le contenu des messages, pour fournir un avis éclairé sur les fraudes potentielles. De notre côté, et après avoir testé son utilisation sur un e-mail frauduleux et un SMS de faux abonnement Netflix, nous pouvons vous confirmer qu'il constitue un rempart sérieux contre l'essor des arnaques en ligne.