L'arnaqueur arnaqué : cette IA veut vous défendre contre les escrocs téléphoniques

L'idée est venue au scientifique Dali Kaafar après avoir reçu l'appel d'un escroc et l'avoir gardé au téléphone durant 40 minutes pour le faire tourner en bourrique. « J'ai alors commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions automatiser l'ensemble du processus et utiliser le traitement du langage naturel pour développer un chatbot informatisé capable d'avoir une conversation crédible avec l'escroc », a-t-il expliqué.

Pour le moment, Apate réussit à tenir des conversations avec les escrocs qui durent en moyenne 5 minutes. Mais les chercheurs sont beaucoup plus ambitieux et veulent atteindre une moyenne de discussion de 40 minutes. L'optimisme est d'ailleurs bien présent. « Nous avons constaté que les robots réagissaient plutôt bien à certaines situations délicates que nous ne pensions pas pouvoir résoudre, avec des escrocs demandant des informations pour lesquelles nous n'avions pas formé les robots, mais les robots s'adaptent et donnent des réponses très crédibles », détaille Dali Kaafar. On est pressé de connaître le résultat final dans quelques mois !