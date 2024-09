« La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale ». Doit-on appliquer cette maxime aux chatbots ? L'équipe de recherche dirigée par José Hernández-Orallo, professeur à l'Université Polytechnique de Valence, a analysé le comportement de plusieurs familles d'IA, dont les célèbres GPT d'OpenAI et LLaMA de Meta. Leur constat est sans appel : à mesure que ces modèles s'améliorent, ils ont tendance à répondre à un éventail toujours plus large de questions… y compris celles dépassant leurs compétences réelles.



« Ils essaient de répondre à tout et n'importe quoi. Du coup, ils ont plus de chances d'avoir raison, mais aussi plus de chance de se tromper » observe Hernández-Orallo. Cette propension à l'omniscience apparente cache un revers de médaille préoccupant : une augmentation du taux de réponses erronées, délivrées avec une assurance trompeuse.