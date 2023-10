Intelligence artificielle : cette start-up européenne a LA solution pour rendre les chatbots plus fiables

Difficile de savoir aujourd'hui s'il sera un jour possible d'atteindre le risque zéro en matière d'hallucinations pour les modèles d'IA. Iris.ai semble être sur une bonne voie, en cumulant plusieurs techniques de correction et en analysant en amont les causes plus profondes des hallucinations. Leurs résultats commencent à être probants selon leurs déclarations. Seulement, la start-up s'oriente clairement vers un usage de son programme pour le domaine de la recherche, et non pour le grand public.