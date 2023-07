OpenAI s'inquiète de ce que ChatGPT pourrait vous dire... sur votre visage

Les quelques personnes qui ont eu accès à la fonctionnalité de ChatGPT permettant de reconnaître et d'analyser les images sont assez unanimes : le système fonctionne très bien. C'est le cas par exemple d'un chef d'entreprise américain non voyant qui a utilisé l'IA au cours des derniers mois pour interroger des images. Au New York Times, il explique qu'au cours d'un voyage d'affaires, il a pu prendre une photo de la douche de son hôtel pour savoir quelle bouteille contenait du shampooing. Sur les réseaux sociaux, l'outil peut également fournir une description très détaillée des images postées et répondre à des questions additionnelles qui lui seraient posées. Mais cette fonctionnalité peut aussi être utile pour des personnes voyantes. La photo d'un moteur de voiture pourrait par exemple permettre d'en identifier la panne et de suggérer une réparation.