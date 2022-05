PimEyes, le moteur de reconnaissance faciale un peu trop efficace

Moyennant un plan PROtect facturé jusqu’à 89,99 dollars, PimEyes lui promettait de ne plus indexer ces photographies. Début avril, elle a reçu une confirmation que sa demande de retrait avait été acceptée. Seulement un mois plus tard, une recherche menée par les journalistes du Times avec le visage de Cher Scarlett a fait apparaître plus de 100 résultats, y compris des clichés explicites. M. Gobronidze a rétorqué que le retrait photos explicites était particulièrement délicat, comparant leur tendance à proliférer en ligne aux têtes d’une Hydre : "Coupez une tête et deux autres apparaissent", a-t-il dit.