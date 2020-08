Fawkes, un programme qui modifie légèrement vos photos pour empêcher la reconnaissance faciale

Pour Emily Wenger, étudiante à l'université de Chicago et co-responsable du projet, il s'agit d'abord de donner du pouvoir aux individus. Elle déclare : « Nous n'avons aucune illusion sur le fait que cela résoudra toutes les violations de la vie privée, et il existe probablement des solutions techniques et juridiques pour aider à repousser les abus de cette technologie. Mais le but de Fawkes est de donner aux individus le pouvoir de se défendre, car pour le moment, rien de tel n'existe ».