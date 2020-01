Reconnaissance faciale : les patrons de Google et Microsoft pas d'accord sur l'interdiction dans l'UE

Sundar Pichai (© Google)

Source : Gizmodo

Le livre blanc publié par la Commission européenne vous a beaucoup fait réagir ces derniers jours sur Clubic. Et pour cause ! L'institution voudrait interdire le recours aux technologies de reconnaissance faciale sur une durée pouvant aller de trois à cinq ans, le temps d'instaurer de nouvelles règles de façon à protéger les citoyens européens et leurs données. Si cette idée reste pour le moment à l'état de pré-proposition, elle n'a pas manqué non plus de faire réagir quelques grands noms du numérique mondial, parmi lesquels les patrons de Google et Microsoft.Le Président-Directeur Général d'Alphabet, la maison-mère de Google, est sorti du bois lundi pour apporter son soutien à la proposition de la Commission européenne. «», déclare Sundar Pichai lors d'une conférence de presse donnée à Bruxelles.L'homme fort de Google considère que la reconnaissance faciale peut effectivement être utilisée à des fins malveillantes et reconnaît qu'il y a «» dont la technologie sera utilisée. «», dit-il en signe de soutien à la Commission.Toutefois, Sundar Pichai encourage l'Europe à adopter «», en mettant en place des règles différentes selon les secteurs dans lesquels la technologie est amenée à être utilisée.Le Président de Microsoft, Brad Smith, est diamétralement opposé au patron d'Alphabet. Ce dernier préfère souligner les avantages que la reconnaissance faciale peut offrir. «», affirme le dirigeant et aussi spécialiste des questions juridiques du groupe.Et Smith de poursuivre : «».La position du président de Microsoft est donc simple : le seul moyen d'améliorer la technologie sera de l'utiliser.