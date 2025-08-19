3dcomputer

Et si le prochain OS Windows était, et s’appelait tout simplement… Copilot ???

Ça va encore beaucoup plus diviser les utilisateurs. Les passionnés, les informaticiens et les clients finaux lambda vont être perdus, et ça va encore renforcer ce sentiment où la connerie humaine va foncer, acheter et utiliser un OS avec tout un tas de fonctionnalités dont on n’a rien à carrer !

Mais fondamentalement, qu’est-ce qui a changé depuis Windows XP ?

Menu démarrer et Explorateur : on aurait dû avoir des options pour choisir plusieurs apparences/dispositions, au lieu d’imposer un seul et unique menu/explorateur.

Barre des tâches : ça aurait été mieux si c’était un mix, sans suppression de fonctionnalités de Windows 7/XP !

Migration du panneau de configuration : voilà 10 bonnes années que les devs travaillent pour migrer les outils du panneau de configuration vers Paramètres. Mais sérieux, 10 ans, avec l’équipe d’ingénieurs qu’ils ont ? La « petite » refonte des paramètres est tout de même timide et ils ont eu énormément de temps pour y arriver. Mis à part avoir créé un menu à gauche, ajouté quelques icônes et des fonctionnalités au fur et à mesure, ça ne va pas loin… Ils ont dû se rendre compte que migrer les multiples options d’une fenêtre classique vers Paramètres n’était pas chose facile (pas du tout la même interface graphique et agencement)…

Réseau : le Wi-Fi est superbement géré nativement depuis Windows et ça, c’est appréciable ! Hormis cela, je n’ai rien vu qui ait évolué au niveau du réseau… Ah si : quand on intègre une machine dans un domaine sous Windows 11, ça ne dure que 2 à 3 secondes, pas plus… Est-ce que c’est le TGT qui est passé à la vitesse de la lumière pour les délais de réponse entre la machine et l’ADDS ? Les fonctions VPN intégrées sont très, très peu utilisées !

Sécurité : ça a bien évolué, et heureusement, sinon l’OS serait une passoire sans nom… Windows Defender fait déjà un bon boulot de base avec le pare-feu Windows intégré. Le noyau est beaucoup mieux protégé, les attaques se concentrent uniquement sur le cryptage des fichiers, et c’est déjà trop !

Le reste est totalement identique… Je ne vous parle même pas des versions serveurs, qui sont une arnaque pure et dure de Microsoft. De Windows Server 2012 à 2025 (le dernier est extrêmement lourd), c’est toujours le même système en tout point de vue (je rage pour moi et les clients). Hormis certaines fonctionnalités très avancées qui évoluent sur le plan de la sécurité, c’est kif-kif…

Il y a tellement à dire sur l’évolution de Windows, en positif et en négatif, que je reste ultra sommaire dans mon commentaire…

Car au final, c’est quoi notre besoin de base à tous : appuyer sur le bouton d’allumage, que l’OS démarre, et que l’on lance nos applications. L’environnement de l’OS est-il si important aujourd’hui ? Personnellement, je ne pense pas !

Windows 10 était le bon compromis. Ils ont décidé de lui ajouter une nouvelle interface, de la liberté qui leur permet d’ajouter des restrictions (NPU, TPM et j’en passe), et de l’appeler Windows 11 pour dire au monde entier : nous vous demandons de changer/jeter/recycler/migrer environ 50 % du parc informatique dans le monde. Ceci est une décision bénéfi… euh économique… euh écologique pour Microsoft…