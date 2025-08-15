Microsoft dessine les contours d'un système d'exploitation dit « agentique », une rupture conceptuelle majeure. Concrètement, Windows 12 n'attendra plus vos instructions ; il les anticipera en analysant en permanence ce qui se passe à l'écran. Cette IA omniprésente agira comme un copilote invisible, capable de comprendre vos intentions pour vous assister en temps réel.

Le système pourra ainsi interpréter une suite d'actions pour en déduire votre objectif final et vous proposer des raccourcis ou des automatisations. Cette approche vise à créer une synergie où l'OS devient un partenaire actif dans la réalisation de vos tâches, plutôt qu'un simple outil d'exécution. L’ordinateur ne se contente plus d’obéir, il collabore. L'expérience utilisateur se voudra continue et cohérente, que vous soyez sur un PC de bureau, une tablette ou tout autre appareil. La machine s’adapte à vous, et non l’inverse.