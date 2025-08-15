Avec Windows 12, Microsoft ne prépare pas une simple mise à jour, mais une refonte profonde de l’interaction homme-machine. Le système d’exploitation s’apprête à devenir un partenaire proactif, dont l’intelligence artificielle intégrée anticipe les besoins de l’utilisateur pour une expérience qui brouille la frontière.
L’ambition de Redmond est claire : transformer l’ordinateur en un véritable assistant personnel. Finie l’époque où le système d’exploitation attendait passivement les commandes. La prochaine mouture de Windows est conçue pour comprendre le contexte de chaque action, promettant une collaboration plus naturelle entre l’humain et la machine. Cette vision, longuement mûrie, s’appuie sur des concepts qui pourraient bien redéfinir nos habitudes de travail.
L’avènement de l’OS « agentique »
Microsoft dessine les contours d'un système d'exploitation dit « agentique », une rupture conceptuelle majeure. Concrètement, Windows 12 n'attendra plus vos instructions ; il les anticipera en analysant en permanence ce qui se passe à l'écran. Cette IA omniprésente agira comme un copilote invisible, capable de comprendre vos intentions pour vous assister en temps réel.
Le système pourra ainsi interpréter une suite d'actions pour en déduire votre objectif final et vous proposer des raccourcis ou des automatisations. Cette approche vise à créer une synergie où l'OS devient un partenaire actif dans la réalisation de vos tâches, plutôt qu'un simple outil d'exécution. L’ordinateur ne se contente plus d’obéir, il collabore. L'expérience utilisateur se voudra continue et cohérente, que vous soyez sur un PC de bureau, une tablette ou tout autre appareil. La machine s’adapte à vous, et non l’inverse.
Copilot, le nouveau chef d’orchestre
L’assistant Copilot, que nous connaissons déjà à travers les PC Copilot+ et la suite Microsoft 365, change de dimension. Il ne s'agira plus d'une application ou d'une barre latérale, mais du véritable noyau intelligent de Windows 12. Cette intégration native lui permettra d'orchestrer des actions complexes à travers tout le système d’exploitation, sur simple commande vocale ou textuelle.
Imaginez demander à votre PC de résumer les points clés d’un document, de rédiger un courriel basé sur ces points, puis de le programmer pour envoi, le tout sans jamais quitter votre application principale. Telle est la promesse : une gestion des tâches centralisée et fluide, qui réduit considérablement les frictions et la charge mentale associées au multitâche.
Pour y parvenir, Microsoft s'appuie sur un modèle hybride qui soulève autant d'espoirs que de questions. Les tâches nécessitant une grande réactivité et la confidentialité des données seront traitées localement grâce aux puces NPU (Neural Processing Unit), tandis que les opérations plus lourdes feront appel à la puissance du cloud. Cet équilibre sera déterminant pour garantir à la fois la performance et le respect de la vie privée, un enjeu que Microsoft ne peut se permettre de négliger. Alors que les contours de Windows 12 se précisent, la vision de Microsoft apparaît à la fois ambitieuse et cohérente avec les grandes tendances technologiques.