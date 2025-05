L'objectif du groupe américain Microsoft dans les prochaines années est de mettre de l'intelligence artificielle partout dans ses produits. C'est ce qu'il va faire prochainement avec son navigateur Edge, qui devrait bénéficier d'une mise à jour en ce sens dès le mois prochain, mais aussi plus globalement dans son système d'exploitation Windows 11. Et tout va sembler plus simple à l'avenir !