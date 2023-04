Windows 11 : Microsoft veut organiser vos fenêtres grâce à l'IA... mais pour quoi faire ?

Selon les informations rapportées par nos confrères de Windows Latest, Microsoft prévoirait de déployer son outil de gestion des fenêtres alimenté par l'intelligence artificielle dès l'automne prochain. Cette dernière aurait alors pour principal objectif de modifier et d'adapter le comportement de l'assistant d'ancrage dans Windows 11. Dans les faits, cela permettra aux utilisateurs et aux utilisatrices du système d'exploitation de mémoriser leurs mises en pages favorites (et les applications qui vont avec), et de pouvoir les restaurer en un seul clic.