Windows 11 : voilà comment le petit outil pour bien gérer vos fenêtres va devenir encore plus pratique

On le sait, nombre d'entre vous attendent désespérément de pouvoir à nouveau déplacer leur barre des tâches à leur guise dans Windows 11. Mais, malheureusement, cela ne semble pas être la priorité de Microsoft pour le moment. Cela étant dit, la firme américaine planche tout de même sur un ensemble d'améliorations afin de rendre son OS encore plus attrayant. Et la productivité étant l'un des éléments les plus importants au sein de Windows 11, Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité dans l'optique d'améliorer toujours plus votre expérience avec le système d'exploitation.