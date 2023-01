Windows 12 serait-il un Windows 11 boosté à l'intelligence artificielle ?

Lancé il y a à peine plus d’un an, Windows 11 continue son petit bonhomme de chemin. Alors que la mise à jour 22H2 va être déployée à plus grande échelle, de futures fonctionnalités sont attendues pour cette année 2023. Pour autant, depuis quelque temps, Windows 12 commence doucement mais sûrement à faire parler de lui, au point de (déjà) voler la vedette à son grand frère.