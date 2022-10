Voilà à quoi pourrait ressembler Windows 12

Microsoft tient en ce moment sa conférence Ignite, consacrée aux développeurs et aux professionnels de l'informatique. Lors de celle-ci, la firme de Redmond aurait accidentellement révélé une capture d'écran montrant une interface inédite pour Windows.

Si l'on pouvait penser qu'il ne s'agit que d'un concept auquel il ne faut pas accorder trop d'importance, le journaliste Zac Bowden, très au fait des projets de Microsoft, explique avoir déjà vu un tel design… qui serait prévu pour Windows 12.

« À l'époque où j'ai commencé à entendre parler de la version Next Valley [Windows 12, nldr], on m'a également montré des idées de conception préliminaires qui étaient explorées en interne. Microsoft est encore en phase de prototypage pour Next Valley, mais mes sources me disent que l'interface utilisateur brièvement présentée hier à Ignite est représentative des objectifs de design que Microsoft espère atteindre avec la prochaine version de Windows », explique-t-il.