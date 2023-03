Windows 11 : Bing avec ChatGPT est là ! Directement dans la barre des tâches

« La barre de recherche est l'une des fonctions les plus utilisées de Windows, avec plus d'un demi-milliard d'utilisateurs chaque mois. Désormais, avec le champ de recherche Windows saisissable et le nouveau Bing alimenté par l'intelligence artificielle au cœur de cette expérience, vous serez en mesure de trouver les réponses que vous cherchez, plus rapidement que jamais », assure Panos Panay, chef de produit chez Microsoft.