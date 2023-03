Enfin ! Windows 11 va permettre de synchroniser les iPhone

Depuis 2015, Phone Link permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de Windows d'associer leur smartphone Android à leur ordinateur. L'application vous permet notamment de partager vos photos, de lire et de répondre à vos messages, de passer des appels, ou bien de consulter vos diverses notifications. Pour autant, jusqu'à aujourd'hui encore, les possesseurs d'iPhone n'avaient malheureusement pas la possibilité de synchroniser leur appareil à leur PC. Une situation qui devrait enfin évoluer au cours des semaines et mois à venir.