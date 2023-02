Windows 11 "Moment 2" : la mise à jour est dispo au téléchargement

Destinée à compléter l'expérience Windows 11 22H2, Moment 2 offre bon nombre d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités. L'une des plus importantes est sans doute un champ de recherche Bing dopé à l'intelligence artificielle directement intégré dans la barre des tâches, pour les utilisateurs qui ont déjà accès au nouveau Bing.

Toujours relatif à l'IA, Microsoft met en avant du contenu recommandé au sein du menu Démarrer et accélère la recherche de fichiers (locaux et cloud) dans l'Explorateur de fichiers. Cette fonction est pour l'instant exclusive à Windows 11 Pro.

De nombreuses autres nouveautés débarquent aussi, comme Phone Link pour iOS, qui permet de contrôler son iPhone sur Windows 11 (réservé aux insiders pour le moment), comme on peut déjà le faire sur Android. L'intégration de Microsoft Teams s'est améliorée, l'OS met encore plus l'accent sur les actualités et les informations pratiques (météo, circulation…), de nouveaux widgets sont disponibles (Phone Link, Xbox Game Pass, Meta, Spotify…). L'outil de capture d'écran prend maintenant en charge la capture vidéo, le bloc-notes se dote d'onglets, l'expérience tactile a été revue, et de nouvelles options d'accessibilité sont proposées, dont l'affichage en braille.