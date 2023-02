Windows 11 : voici les nouveautés qui arrivent en mars !

Tout d'abord, sachez que Windows Studio Effect sera désormais accessible directement depuis les paramètres rapides et que des modifications visuelles seront apportées aux icônes de la barre des tâches. De nouveaux afficheurs braille vont être proposés et plusieurs langues vont s'ajouter au Narrateur de Windows 11. De plus, de nouvelles commandes d'interface vont être intégrées à l'accès vocal et les options de défilement seront plus flexibles que par le passé, permettant ainsi de mieux faire défiler une page vers l'extrême gauche ou l'extrême droite. Voilà qui devrait considérablement fluidifier la navigation pour celles et ceux qui contrôlent leur PC à l'aide de leur voix.