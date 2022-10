Windows 11 : la mise à jour "Moment 1" est là, quelles nouveautés vous attendent ?

On en parle depuis longtemps, ils arrivent finalement sur une version stable du système d'exploitation : les onglets dans l'explorateur de fichiers deviennent une réalité. Le fonctionnement est similaire à celui des navigateurs web et facilite grandement la navigation en évitant d'ouvrir de multiples fenêtres. De plus, la section Favoris évolue en permettant d'ajouter les fichiers les plus utilisés.

L'autre grande nouveauté est la prise en charge des applications Android via l'Amazon App Store, l'une des promesses les plus importantes de Microsoft lors de son annonce de Windows 11.

Le système d'exploitation va encore plus loin en matière de menus contextuels avec des suggestions d'actions plus poussées. L'OS détecte par exemple des numéros de téléphone ou des dates à venir afin de proposer des actions dans des applications natives comme Phone Link, Teams, Skype ou Calendar. Vous pouvez ainsi plus rapidement ajouter un contact, ou bien créer un événement ou une réunion.