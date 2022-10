Windows 11 : les onglets dans l'explorateur de fichiers, ça devrait arriver très vite !

Depuis l’annonce des onglets au sein de File Explorer par Microsoft, nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices de Windows 11 ont alors commencé à espérer voir débarquer cette fonctionnalité le plus rapidement possible. Déjà accessibles pour les membres du canal Dev depuis le mois de juin dernier, les onglets devraient enfin arriver entre les mains de tout le monde dès ce mois d’octobre. Un nouvel élément vient d’ailleurs nous confirmer que leur lancement est imminent.