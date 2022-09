Windows 11 22H2 : vous ne voyez pas de différence ? Attendez octobre !

Au-delà de l’explorateur de fichiers, Microsoft entend bien gâter ses utilisateurs avec de nouvelles options. Tout d’abord, notez que l’application « Photos » bénéficiera de quelques changements et offrira une meilleure gestion des albums et des galeries. L’expérience de navigation s’en verra considérablement simplifiée, au même titre que la sauvegarde et la synchronisation de vos photos sur OneDrive.