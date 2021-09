Windows 10 21H2 : centrée sur la stabilité, la mise à jour arrivera bien en octobre

Microsoft est bien occupé avec l’arrivée imminente de Windows 11, mais la mise à jour automnale de Windows 10 est toujours bien prévue en octobre et prête à être déployée selon WindowsLatest. Si aucune date officielle n’est connue, il est plus ou moins acté que Windows 10 21H2 arrivera après le lancement de Windows 11 prévu pour le 5 octobre. Notons que si les utilisateurs et utilisatrices ont un appareil compatible avec le prochain système d’exploitation de Microsoft, il leur sera possible de choisir entre les deux versions.