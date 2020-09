Windows 10 : encore un correctif en prévision de la mise à jour d'octobre

Afin de préparer aux mieux son arrivée sur l’ensemble des PC Windows 10 et s’éviter ainsi de revivre les imbroglios passés, Microsoft, qui a assuré vouloir des déploiements plus stables, propose cette version Windows 10 20H2 depuis quelques jours via son programme Windows Insider ; un programme qui limite le déploiement aux machines des utilisateurs consentants.