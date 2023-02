Windows 11 : fini les ralentissements sur les copies de fichiers, ce sera bientôt corrigé !

Microsoft a récemment modifié sa stratégie de sortie des mises à jour. Désormais, Windows 11 ne reçoit plus qu'un grand update par an, au lieu de deux auparavant. En contrepartie, des mises à jour intermédiaires baptisées Moment sont déployées à un rythme plus régulier. Cette méthode permet à la firme de rendre des fonctionnalités disponibles au compte-goutte, dès qu'elles sont prêtes à être lancées sur la version stable de l'OS.

Peu de temps après le lancement de Windows 11 22H2, nous avions par exemple eu droit au premier Moment, qui introduisait les onglets dans l'explorateur de fichiers et la prise en charge des applications Android via l'Amazon App Store.

Les mises à jour Moment sont donc loin d'être anecdotiques. Avec Moment 2, le système devrait recevoir des optimisations et améliorations de performance, de nouvelles fonctionnalités, et potentiellement le dernier pilote AMD pour les processeurs Ryzen 7000 X3D.