Windows 11 22H2 : quelles nouveautés à venir pour le gestionnaire des tâches ?

Concernant le mode Efficacité, celui-ci est enrichi d'une mise à jour de la boîte de dialogue. Il sera ainsi proposé aux utilisateurs de cocher la case « Ne plus me demander » (ou Don't ask me again en sa version originale), qui vous évitera, si vous la sélectionnez, de voir apparaître la boîte de dialogue à chaque bascule d'une application vers le mode Efficacité.