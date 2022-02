Sur Windows 11, le gestionnaire de tâches deviendra un peu plus informatif

Les fuites autour des futures fonctionnalités de Windows 11 ne s’arrêtent plus. Il y a quelques jours, on en apprenait davantage sur le futur mode Tablette et le système de notifications prioritaires . Désormais on en sait plus sur ce que Microsoft mijote pour le gestionnaire des tâches. Au-delà d’une prochaine refonte , l’utilitaire devrait se parer de nouvelles options, repérées dans la build 22543 du canal Dev.