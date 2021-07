Windows 11 : nouvelle preview, nouvelle barre des tâches, nouveaux menus contextuels

À l’inverse, comme à chaque nouvelle preview, de nouveaux bugs apparaissent, plus ou moins dérangeants, et sont listés par Microsoft . La barre des tâches, qui a pourtant été grandement améliorée, reste soumise à des bugs assez gênants. Dans certains cas, il est impossible de visualiser le texte saisi dans « Recherche ». L’accès aux notifications du calendrier peut parfois faire crasher Explorer.exe, et la fonctionnalité intégrée de réinitialisation de Windows ne semble plus fonctionner pour l’instant.