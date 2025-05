iamme

c’est justement parce que l’ia existe en réalité depuis longtemps comme tu le décris bien , que les algorithmes présentés comme nouveaux et à tort comme intelligent ne marcheront pas.

moi je pense que comme pleins de produits les ordinateur et l’informatique en générale est mature,

les évolutions et révolutions passées ont énormément apportés, tellement bien d’ailleurs que je suis intiment convaincu qu’en terme de besoins on a pas besoin de plus.

maintenant l’essence meme du marketing étant de créer sans cesse de nouveaux besoins , ils essayent de faire ce qu’ils peuvent, les ventes de pc s’essouflants car contrairement à avant la loi moore est dépassée et un vieux pc de 10 ans pour mr tout le monde fait globalement la meme chose qu’un pc moderne sur du simple surf et bureautique,

bref l’ia pour moi c’est juste un rebadgage commercial du mot « algorithme » je veux bien reconnaitre que le coté « génératif » est une évolution, mais je rester encore une fois persuadé qu’à part des entreprise il n’y a pas de besoin réel pour le particulier et meme si on le force comme le fait microsoft et d’autres , ca sera très dur à monétiser pour autant et ils vont avoir extrement de mal à récupérer leurs investissements massifs sur l’ia