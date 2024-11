Le protocole repose sur une architecture client-serveur épurée, permettant aux développeurs de créer soit des serveurs MCP pour partager leurs sources de données, soit des applications IA qui s'y connectent. Pour faciliter son adoption, Anthropic propose déjà des serveurs MCP préconçus pour les outils d'entreprise les plus répandus, comme Google Drive, Slack ou encore GitHub.

Des acteurs majeurs comme Block et Apollo ont d'ores et déjà intégré le MCP dans leurs systèmes, tandis que des plateformes de développement renommées telles que Replit, Codeium et Sourcegraph travaillent activement à son implémentation.

Le choix d'Anthropic de proposer ce protocole en open source témoigne d'une volonté de créer un véritable standard industriel. Comme l'affirme Dhanji R. Prasanna, Directeur technique de Block : « Les technologies ouvertes comme le Model Context Protocol sont les ponts qui relient l'IA aux applications du monde réel, garantissant une innovation accessible, transparente et ancrée dans la collaboration ». Mais le protocole n'est pas destiné qu'aux entreprises et aux développeurs. Anthropic propose également une intégration au sein de l'application Claude pour PC et Mac. Elle peut ainsi lire, modifier et déplacer des fichiers sur son ordinateur, mais aussi se connecter à des services externes. Voyez par exemple ci-dessous, une démonstration du RP d'Anthropic où il offre à Claude un accès au web par le biais de l'API Brave Search :