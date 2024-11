Sur macOS, ChatGPT devient un peu plus intéressant pour les développeurs

Lorsqu'une application compatible est en cours d'exécution, une nouvelle icône sera représentée sur la fenêtre du moteur. En cliquant sur celle-ci, il sera possible d'activer l'intégration de l'application tierce en question (dans certains cas, en installant un plugin dédié au préalable).

Lors d'une démonstration publiée sur X, OpenAI utilise ChatGPT pour altérer le code d'une application en cours de développement au sein de Xcode avant de publier un commit via le Terminal sur GitHub. Dans ce cas d'usage, le processus est largement facilité et les développeurs n'ont plus à copier-coller leur code au sein d'une fenêtre de chat pour le passer en revue ou obtenir des suggestions d'optimisation. En outre, en sélectionnant une portion de texte, la requête se concentrera sur cette section.

Baptisée Work With Apps, cette fonctionnalité repose sur le lecteur d'écran de macOS et exploite donc les API d'accessibilité du système. Cela signifie également que seul le texte peut être lu et traité par ChatGPT, laissant de côté les images ou les vidéos. Et c'est sans doute là qu'Apple a une carte à jouer avec son IA native.