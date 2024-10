SPIRIT-LM n'est pas un simple chatbot textuel comme on en voit fleurir partout. Ce modèle multimodal va beaucoup plus loin en combinant compréhension du langage écrit et oral. Concrètement, il peut analyser non seulement le sens des mots, mais aussi le ton de la voix, les intonations, bref, toute la dimension émotionnelle de la parole.

Cette approche rappelle sans surprise le mode voix avancé de ChatGPT, lancé en septembre 2024. OpenAI avait alors vanté la capacité de son IA à « comprendre les émotions et répondre en conséquence ». Meta semble donc emboîter le pas à son concurrent, tout en allant plus loin. Car l'autre grande force de SPIRIT-LM, c'est son caractère open source. Contrairement à des modèles comme GPT-4, dont le fonctionnement reste secret, Meta a choisi de partager librement son IA avec la communauté scientifique. Une décision qui tranche avec l'approche « boîte noire » d'OpenAI.

Cette ouverture pourrait bien accélérer considérablement les progrès dans le domaine de l'IA conversationnelle. En permettant à des chercheurs du monde entier d'étudier et d'améliorer SPIRIT-LM, Meta mise sur l'intelligence collective pour faire avancer la technologie plus rapidement. C'est aussi un pied-de-nez à OpenAI et son modèle GPT, dont le caractère fermé est de plus en plus critiqué.

En ouvrant son code, Meta se positionne comme un acteur plus « éthique » et transparent du secteur de l'IA. Un argument qui pourrait peser lourd à l'heure où les régulateurs s'inquiètent des dérives potentielles de ces technologies.