Une IA qui communique à votre place ? Ce service complètement fou que prépare Instagram...

Les intelligences artificielles commencent à maintenant pulluler sur la toile, avec de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent. Mais évidemment, dans le domaine, ceux qui font le plus parler d'eux sont les GAFAM et les start-up qui leur sont associés. On sait ainsi qu'un géant comme Meta a déjà développé plusieurs nouveautés, qu'il introduit dans ses réseaux sociaux, à l'image de Meta AI, qui arrive sur WhatsApp. Et cette fois, c'est Instagram qui va bénéficier des avancées de Meta !