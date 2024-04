WhatsApp : l'IA générative d'images arrive sur l'application de messagerie

Quand on envoie des messages sur nos applications dédiées, on a de plus en plus tendance à illustrer nos mots avec des images. Jusqu'à aujourd'hui, cela pouvait être fait soit avec des photos issues de notre propre galerie ou d'internet, soit avec des gifs proposés directement au sein de l'app.

Meta ne veut plus se cantonner à ces possibilités. Et pour ce faire, la firme de Mark Zuckerberg commence en effet à intégrer son IA générative d'images Meta AI à WhatsApp, ce qui permettra de créer directement l'image que l'on souhaite partager à l'aide d'un simple prompt.