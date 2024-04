Meta dévoile Llama 3 et Meta AI, "l’assistant IA gratuit le plus intelligent du marché", intégré à ses réseaux sociaux

On peut dire qu'en matière d'intelligence artificielle, Meta ne fait pas les choses à moitié. Joëlle Pineau, en charge de l'activité de recherche en IA au sein de la firme de Mark Zuckerberg, avait annoncé la couleur l'an dernier au micro de Clubic, à VivaTech, nous indiquant que « les plus gros changements sont à venir ». Ce n'était effectivement pas un mensonge puisque, moins d'un an plus tard, l'entreprise a dévoilé une nouvelle version de son modèle de langage, Llama 3, et met à l'honneur son chatbot Meta AI, destiné à prendre plus de place auprès du grand public.