IA : la société française Mistral veut lever des centaines de millions d'euros

Mistral AI est une plateforme française qui innove dans le domaine des grands modèles de langage. Ses solutions, notamment le modèle Mixtral 8x7B, révolutionnent le machine learning avec leur approche novatrice basée sur une Sparse Mixture of Experts (SMoE). Ces modèles, bien que plus compacts que leurs homologues, affichent des performances remarquables, notamment en termes de compréhension et de résolution de problèmes dans diverses tâches. Pour les essayer, Mistral propose Le Chat, son propre chatbot !