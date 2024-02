L’accord entre la startup française Mistral et Microsoft provoque des remous à Bruxelles, tandis que Paris se congratule

Mais il ne s’agit pas que d’une histoire de gros sous. Les autorités européennes se sont également ému du timing de cette annonce, quelques semaines à peine après l’adoption risquée de l’IA Act. Le gouvernement français et Mistral ont, à l'époque, poussé de toutes leurs forces pour que le texte soit le plus tendre possible avec les entreprises européennes, quitte à le faire quasiment capoter sur la ligne d’arrivée.