Microsoft veut former "un million de Français" à l’utilisation de l’IA d’ici à 2027

Ce n’est pas complètement un hasard si Microsoft s’implique à ce point dans le développement de l’IA dans l’hexagone. Depuis de nombreuses années maintenant le pays s’est positionné comme un acteur majeur de l’intelligence artificielle avec des investissements massifs (1,5 milliard euros d’aide publique en 2022) et pléthore de startup plus ou moins prospères qui ont levé 3,5 milliards d’euros en 2022. Un statut qui a récemment poussé Google à ouvrir un laboratoire de recherche dédié à l’IA en plein cœur de Paris et à faire d’ailleurs des annonces similaires concernant la formation de nouveaux et nouvelles spécialistes de l’IA.