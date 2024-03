"À vous l'IA" : Microsoft lance une grande campagne en France pour démocratiser et former à l'intelligence artificielle

En parallèle, Microsoft mènera des actions ciblées dans diverses régions françaises, pour soutenir des entreprises désireuses de se former. Des hackathons seront même organisés à Nantes, Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux, pour « identifier des cas d’usages très concrets et réplicables qui seront dévoilés à l’occasion de VivaTech », explique Microsoft. Comme Meta, la société travaille avec Simplon et animera, dès le mois d'avril sur le territoire (Toulouse, Île-de-France, Rennes, Bordeaux, Lyon et d'autres), le programme GenIAIes, gratuit et sans nécessité de diplôme, pour aider 175 femmes à se former sur la discipline.