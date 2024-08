Vous êtes un peu perdus lorsqu'on parle de la dernière version de ChatGPT-4 ou Gemini (Google) ? Vous avez raté le grand train de l'IA qui file à grande vitesse depuis la fin de l'année 2022 ? Pourquoi ne pas essayer de rattraper votre retard sur votre temps libre, si vous en avez l'envie, en prenant des cours gratuits sur le sujet ? L'occasion de vous rattraper est là : le gouvernement finlandais a mis en place un MOOC (Massive Open Online Course) gratuit conçu pour démocratiser l'accès et faciliter la compréhension de l'intelligence artificielle. Baptisé Elements of AI, il est gratuit et entièrement consultable en plusieurs langues différentes, dont le français, sur la page officielle du projet.