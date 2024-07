Intel lance AI Playground, son logiciel (gratuit) d'IA générative à base de GPU Arc

Simplicité d'usage : AI Playground est conçu pour être facile à utiliser, vous permettant de travailler rapidement avec l'IA. Dès le début, AI Playground vous demandera si et quand un modèle est nécessaire pour une tâche, vous permettant d'en télécharger un ou de fournir le vôtre. Et nos paramètres sont écrits et conçus en utilisant des termes qui ont du sens pour la tâche sans que vous ayez besoin d'être formé à l'IA juste pour utiliser l'IA.

Flexible : les utilisateurs avancés peuvent installer leurs modèles préférés et modifier les paramètres manuels pour configurer AI Playground afin qu'il fonctionne comme ils le souhaitent.

Local : AI Playground est exécuté localement, donc vos invites et la sortie ne quittent jamais votre ordinateur. Cela vous assure la confidentialité et le contrôle de votre contenu et de vos entrées pour travailler avec l'IA, et vous donne le contrôle sans qu'une entité en amont censure vos invites ou capture vos données et votre contenu.

Ouvert : AI Playground est également un projet open source dans lequel notre communauté peut cloner, duper ou nous aider à améliorer les fonctionnalités et capacités du référentiel principal.