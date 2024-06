Le Raspberry Pi se met aussi à l'IA !

La puissance du Raspberry Pi 4 Model B dans un format encore plus compact de 55 x 40 x 4,5 millimètres, telle est la promesse du Compute Model 4. Pour parvenir à une taille aussi réduite, il a été nécessaire de retirer tous les ports externes, mais deux ports 100 broches « carte à carte » sont présents au dos pour lui adjoindre – si besoin – une extension d'entrées/sorties.

Pour le reste, le Compute Model 4 est doté des mêmes caractéristiques techniques et de la même puissance de calcul que le Raspberry Pi 4 Model B : processeur quad-core, jusqu'à 8 Go de RAM, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Autant dire qu'il ouvre la voie à des projets encore plus ambitieux, encore plus variés que la génération précédente sans qu'il soit question de trop en augmenter le tarif.