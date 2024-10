Lorsque Rabbit a dévoilé le R1 en janvier dernier au CES, l'engouement était au rendez-vous. L'idée d'un petit boîtier IA capable de répondre à nos questions, d'analyser notre environnement et surtout d'apprendre et de reproduire nos interactions sur le Web avait de quoi séduire. Mais très vite, les premiers tests ont douché l'enthousiasme : fonctionnalités pas au point, autonomie décevante et absence du fameux Large Action Model (LAM) qui devait permettre de former l'IA à naviguer et interagir sur internet.

Depuis, Rabbit a multiplié les mises à jour logicielles pour corriger les bugs et étoffer les capacités du R1. La start-up a fait preuve d'une belle réactivité et d'une écoute des retours des utilisateurs. Mais, malgré ces efforts, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous : seuls 5000 utilisateurs se serviraient quotidiennement de leur R1, sur les 100 000 vendus. Un chiffre qui fait tache en comparaison du buzz initial.