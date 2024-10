Ccts

Ce RPI est de plus en plus génial. C’est vraiment devenu un vrai lego. Aujourd’hui on peut vraiment lui faire faire n’importe quoi en le connectant à n’importe quoi. Ca va de la console retrogaming portable façon game boy à la borne d’arcade, au serveur multimédia avec connection à un DAC HIFI pour un son magnifique, un NAS, un systeme de videosurveillance, et en OT industriel on peut les monter dans des boitiers durcis pour faire bien plus que ce qu’on peut faire avec des automates. Et dire qu’au départ c’était axé « ordinateur pas cher pour l’éduction » mais aujourd’hui on a un choix d’accessoires vraiment incroyable.