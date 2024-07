Cette caméra dopée à l'IA transforme vos films en tout ce que vous voulez

La CMR-M1 transcende la captation de vidéos en envoyant les séquences numériques dans un cloud et en les métamorphosant avec le modèle Stable Diffusion. Miguel Espada, co-fondateur de SpecialGuestX souligne la plus-value apportée par un tel dispositif : « La création de films est intrinsèquement physique. Les cinéastes sont habitués à utiliser des caméras, des objectifs, des trépieds, des éclairages et l'IA doit être un nouvel outil qui amplifie la créativité ». En somme, la CMR-M1 a été pensée comme une interface physique entre le créateur et les modèles d'IA.

L'appareil arbore une molette latérale permettant au cadreur d'opérer une transition fluide entre le réel et les superpositions générées par l'IA. Elle est également équipée d'un emplacement pour une puce NFC (Near Field Communication) qui lui permet de se connecter au modèle d'IA personnalisé de l'utilisateur, formé avec ses propres images et instructions spécifiques. En insérant cette carte, ce dernier peut alors appliquer des transformations et des effets encore plus sophistiqués et personnalisés aux vidéos capturées.

Pour le moment, il y a encore une certaine latence dans les transformations. Cela s'améliorera certainement à l'avenir grâce au développement de StreamDiffusion, un pipeline de diffusion en temps réel conçu pour la génération d'images interactive développé par Cumulo Autumn.