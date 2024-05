Les journalistes et créateurs de contenus en sont fans : Moments Lab les aide à trouver des vidéos en 2 secondes

Sur la droite de l'écran, son passage est décrit scène par scène en langage naturel (« Javier Milei arrive à son pupitre »), par exemple. Moments Lab identifie alors les fameux sonores percutants. L'un d'eux ressort plus particulièrement. Ce jour-là, Milei a déclaré « The State is not the solution. The State is the problem itself », une déclaration largement inspirée, presque mot par mot, de celle d'un autre président, Américain cette fois, en la personne de Ronald Reagan. C'était en 1981. Le journaliste et/ou le monteur vidéo vont alors pouvoir sélectionner le moment, le télécharger, et commencer à écrire l'histoire à partir de cette scène.