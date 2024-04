X (ex-Twitter) tease son application pour smart TV. Bientôt un concurrent pour YouTube ?

Imaginez que vous allumiez votre TV, et que dans les applications de contenus vidéos, à la suite des logos bien connus de YouTube, Netflix ou Prime, vous trouviez celui de X ? C'est ce que souhaite faire la plateforme d'Elon Musk, qui cherche depuis déjà un certain temps à se développer sur le créneau du contenu vidéo, avec la possibilité de mettre en ligne des vidéos de plus d'une heure.

Elon Musk et Linda Yaccarino ont ainsi commencé à teaser cette application. « Bientôt, nous apporterons un contenu attrayant en temps réel sur vos téléviseurs intelligents avec l'application X TV. Ce sera votre compagnon de choix pour une expérience de divertissement immersive et de haute qualité sur un écran plus grand » a ainsi annoncé la patronne de la plateforme.