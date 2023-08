X (Twitter) : la P.-D.G. confirme que les appels vidéo arrivent sur la plateforme sans préciser de date

Toutefois, si Conway n'a pas donné plus de détails par la suite, Linda Yaccarino s'est montrée plus explicite. Dans une interview accordée à CNBC, la P.-D.G. de X a évoqué l'avenir de l'entreprise et les projets sur lesquels elle travaillait. Après l'augmentation du nombre de caractères dans les posts, l'arrivée progressive d'Articles, et celle, inévitable, d'outils financiers, le réseau social va ajouter une nouvelle fonctionnalité à sa collection, et pas des moindres. « Bientôt, vous pourrez passer des appels vidéo sans avoir à donner votre numéro de téléphone à qui que ce soit sur la plateforme », a déclaré la femme d'affaires.